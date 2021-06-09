Le Bal de Ballet presents two classes on June 12

Because of the pandemic, the 2020 Le Bal de Ballet presented by Denver Ballet Guild was canceled. This year the 52nd and 53rd annual events will be combined.
Karen Walker (2020 Chair) and Judy Weisiger (2021 Chair) proudly announce the honorees of each class. The spectacular presentation will be staged the evening of Saturday, June 12 at The Sheraton Hotel on Court Place in downtown Denver.
“Les Caprices de Papillon” is the theme of the 2020 class and “Adventure is out There” is the 2021 theme. Dinner and dancing to the Jerry Barnett Orchestra will follow the traditional introductions of Debutantes and Young Men of Distinction.
2020 Bal de Ballet Honorees
- MISS CATHARINE DONOVAN ABBOTT
- MISS ANNA GABRIELLE AHERN
- MR TANNER DOUGLAS AMMAN
- MISS PAIGE CATHERINE AUGUSTINE
- MISS KENNEDY KAREN AUSTIN
- MISS EVELYN TABET BARTON
- MISS ANNABEL JUNE BENES
- MISS CLARA JEAN BUCHMANN
- MR COLLIS PAUL CHANDLER IV
- MR PAXTON GENTRY DECKER
- MR ARI DIAMOND-TOPELSON
- MR ALEXANDER CHRISTIAN LEE DINEGAR
- MISS CAROLINE GRACE BURKE-DULLINGER
- MISS PHOEBE FLORENCE CANNON
- MISS BETSY TAYLOR CAVE
- MISS KATY MADISON CHICHESTER
- MISS CHRISTINE ELIZABETH COLE
- MISS ANDERSEN LACILLE DODGE
- MISS KRJSTIANA MONET DRAWE
- MR EVAN ALEXANDER FENLEY
- MR NICHOLAS PATRICK CARBONE FENTON
- MISS CAMPBELL CATHERINE FINCH
- MISS JORDAN NICOLE FISHER
- MISS ISABELLE RAE FORD
- MISS TESSA MEIER GERVASI NI
- MISS ALEXA CAROLINE GOLDSTEIN
- MR CARTER JAMES GRAVES
- MISS ELSBETH CREWS HENRY
- MISS GRETCHEN CAREY HUMMEL
- MR DAULTON SHAWN HUNTER
- MR DOMINIC MICHAEL JABLONSKY
- MISS AVA KATHERINE JOHNSON
- MISS KIRBY ELIZABETH HODGES KIMBALL
- MISS ELLA JAMISON MARKS
- MISS MOLLY FAYE MILLER
- MISS JASMINE HENDERSON MOORE
- MR SAMUEL ALAN METZGER NEVE
- MISS ALANA MARIE NEYLON
- MISS SAMANTHA ROSE PACKER
- MISS COURTNEY SUSAN PACKER
- MISS LAYTON PETR PURCHASE
- MISS MARGARET ELIZABETH RASURE
- MR MATTHEW STEVEN ROBINSON
- MISS MIA ROSE SATRIANO
- MR JACK EARL SEAVALL
- MR JOSHUA ADAM SNYDER
- MISS SOPHIA DIANE STONE
- MISS LUCY KATHRYN STOREY
- MR ADAM WALKER STROMBERG
- MISS BRIANNA MADISON TOLKACZ
- MISS LAUREN ELIZABETH TURCO
- MISS ELLA CHRISTINE VAN KEMPEN
- MR JOHN MASSIMO VEZZANI
- MR WALKER NATHANAEL YOUNG
2021 Bal de Ballet Honorees
- MISS SOFIA BOADA
- MISS MARIN BELLE BOMGAARS
- MISS CHLOE ELIZABETH BRANTS
- MR ZACHARY CHRISTOPHER BROWN
- MISS JULIETTE MARIE BRUNER
- MR WILLIAM HARRISON BUECKING
- MISS EMILY ANNE BURKEHOLDER
- MISS CLAIRE ELIZABETH CHAHBANDOUR
- MISS MEILANI INEKE LOUISE COLE
- MISS FINN ELIZABETH COOPER
- MISS TEAGAN CHRISTINE CRASE
- MISS EMERSON REBECCA DAMIANO
- MISS MAYA GRACE DAMMEN
- MISS JULIANA LYNN DIECIDUE
- MR DONALD REX DIGBY III
- MISS JULIA BEAN DONOVAN
- MISS ASHLEY CLAIRE FISHER
- MR AIDAN CHARLES FREI
- MISS AUDREY ELIZABETH GRAVES
- MISS BROOKLYN ROSE HANLEY
- MISS ABIGAIL MARGARET JABLONSKY
- MISS REBECCA PEIRCE KERR
- MISS LILIAN DELPHINE KIM
- MISS CASEY CAROLINE LLOYD
- MISS FRANCES MORGAN MURPHY
- MISS CATHERINE DUNCAN O’HALLORAN
- MISS JENNA LYNN RAEDER
- MISS KATHERINE JEAN RAEDER
- MISS VICTORIA MARIE RODAWIG
- MISS EILISE ANN SCANNELL
- MISS HOLLY CHRISTINA SHANKLE
- MISS KELSEY ROSE SHANKLE
- MISS ELLE MARGARET SMITH
- MISS KIMBER ANNE SPELTS
- MISS LAUREN KAY SPERRY
- MR SAMUEL BRIAN STOREY
- MISS TAYLOR BELLE TRUITT
- MISS ISABELLA ROSE WALTON
- MR MICHAEL READ WOLF
- MISS ALEXANDRA ANN YOUNG